Что думают на Западе об украинском контрнаступлении

То, что в Киеве паникуют, я думаю, понимают все. Зеленский и его команда прямо обвиняют Запад в том, что провал контрнаступления – это вина западных стран.
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