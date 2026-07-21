Ученый объяснил причину плохого самочувствия при смене погоды

Научный консультант Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников заявил, что резкие перепады температуры и давления запускают в организме естественную реакцию акклиматизации, даже если человек не выезжал из родного региона.
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