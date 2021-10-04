Мировое обозрение

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Стрельбы под Андреевским флагом

Стрельбы под Андреевским флагом

Ведущее корабельное соединение Черноморского флота – дивизия надводных кораблей капитана 1-го ранга Сергея Тронева ведет активную боевую учебу, выполняя напряженные планы боевой подготовки летнего периода обучения.

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