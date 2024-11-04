Сыгран шестой тур молодежного чемпионата мира по шахматам среди девушек

Со стопроцентным результатом на молодежном чемпионате мира по шахматам среди девушек (до 18 лет) во Флорианополисе (Бразилия) идет Амина Каирбекова после шестого тура 3 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.