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Аристарх Венес: на экране — главарь банды и оперативник, в жизни — гитара вместо подруги

Аристарх Венес: на экране — главарь банды и оперативник, в жизни — гитара вместо подруги

4 октября Аристарху Венесу исполняется 37 лет. Для миллионов зрителей он навсегда остался Ильёй Сухомлиным из «Кадетства» — юношей в кадетской форме.

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