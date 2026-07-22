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Доклад о зверствах ВСУ в Константиновке представили в Москве

Доклад о зверствах ВСУ в Константиновке представили в Москве

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. В пресс-центре «Россия сегодня» прошла презентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, посвященного событиям в Константиновке.

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