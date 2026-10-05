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Новости Липецка

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Электричество отключат в нескольких районах Липецка 6 октября

Электричество отключат в нескольких районах Липецка 6 октября

В Липецке 6 октября запланировано отключение электроэнергии. С 9:00 до 17:00 специалисты будут проводить ремонтные работы по нескольким десяткам адресов.

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