Настя потеряла мужа на СВО. Теперь бьётся за сына: Чиновники против вдовы

Чиновники отказались признать новорождённого сыном погибшего бойца для получения президентской выплаты по Указу №98, и вдова, оставшаяся без мужа, подала в суд - чтобы вернуть ребёнку кровную поддержку от государства.
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