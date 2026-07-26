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Царьград

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Настя потеряла мужа на СВО. Теперь бьётся за сына: Чиновники против вдовы

Настя потеряла мужа на СВО. Теперь бьётся за сына: Чиновники против вдовы

Чиновники отказались признать новорождённого сыном погибшего бойца для получения президентской выплаты по Указу №98, и вдова, оставшаяся без мужа, подала в суд - чтобы вернуть ребёнку кровную поддержку от государства.

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