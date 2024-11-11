Сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны на бывших позициях ВСУ под Селидово

Сотрудники УФСБ обнаружили заминированные схроны под освобожденным от украинских боевиков Селидово. Нацисты подготовили иностранное вооружение при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях.
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