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За рулем

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Mercedes-Benz улучшил свой популярный кемпер

Mercedes-Benz улучшил свой популярный кемпер

Внешне скромные изменения Mercedes-Benz Marco Polo 2027 года на поверку оказались очень полезными. Кемперу досталась новая подъемная крыша из двухслойного алюминия – она и прочнее, и тепло держит заметно лучше.

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