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Газета.ру

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Жители столицы скачали приложение "Госуслуги Москвы" больше 12 млн раз

Жители столицы скачали приложение "Госуслуги Москвы" больше 12 млн раз

Городское мобильное приложение «Госуслуги Москвы» за 14 лет было скачано более 12,6 млн раз. Об этом сообщается на столичном портале госуслуг.

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