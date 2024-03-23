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Центр помощи начнет работу возле "Крокус Сити Холла"

Центр помощи начнет работу возле "Крокус Сити Холла"

Telegram-канал Андрея Воробьева, губернатор Московской области Центр помощи после теракта в "Крокус Сити Холле" в 10:00 начнет работу в помещениях Фонда защитников Отечества, который находится в БЦ "Кубик", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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