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Суд признал банкротом блогера Елену Блиновскую, несмотря на ходатайство адвокатов

Суд признал банкротом блогера Елену Блиновскую, несмотря на ходатайство адвокатов

Заявление "королева марафонов" подала ещё весной, но затем её же защита просила отложить заседание.Арбитражный суд Москвы признал банкротом блогера Елену Блиновскую, отклонив ходатайство её адвокатов, просивших перенести заседание.

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