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Anthropic предупредил, что ИИ скоро научится самовоспроизводиться автономно

Anthropic предупредил, что ИИ скоро научится самовоспроизводиться автономно

Небольшим моделям искусственного интеллекта (ИИ), возможно, потребуется всего несколько месяцев, чтобы обрести способность к самовоспроизведению, заявила компания Anthropic 13 октября сообщает Reuters.

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