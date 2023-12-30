Хардкорный шутер Road to Vostok был перенесен на движок Godot и получил новую демовер...

Хардкорный шутер Road to Vostok был перенесен на движок Godot и получил новую демоверсиюГрядущий хардкорный шутер на выживание Road to Vostok был полностью перенесен с игрового движка Unity на опенсорсный Godot, и по такому случаю соло-разработчик выпустил новый ролик и обновленную демоверсию игры.