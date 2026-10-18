Сначала Дональд Трамп возвысил и приблизил девушку, а потом столкнул ее с олимпа, решив за лучшее не защищать.
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