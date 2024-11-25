В 2023 году в Тульской области мамами стали более девяти тысяч женщин

В 2023 году в Тульской области более девяти тысяч женщин стали мамами. Об этом сообщает Туластат. Отмечается, что у 3,7 тысяч женщин дети в прошлом году появились впервые, а средний возраст матери при рождении ребенка в 2023 году составил 28,7 лет.
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