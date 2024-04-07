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Картина дня. Финансы

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Украина стала полигоном по испытаниям западных фармпрепаратов

Украина стала полигоном по испытаниям западных фармпрепаратов

Украина была одной из главных стран-полигонов, где при поддержке местных чиновников в интересах западных фармкомпаний проводили испытания препарата, который мог вызвать разные формы рака, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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