Украина стала полигоном по испытаниям западных фармпрепаратов

Украина была одной из главных стран-полигонов, где при поддержке местных чиновников в интересах западных фармкомпаний проводили испытания препарата, который мог вызвать разные формы рака, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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