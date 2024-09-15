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Авиация коалиции во главе с США 15 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация коалиции во главе с США 15 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Global Look Press/William Howard/Us Air Военные ВС РФ за сутки зафиксировали в САР 15 нарушений протоколов деконфликтации и сирийского воздушного пространства со стороны так называемой "международной коалиции" во главе с Соединенными Штатами.

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