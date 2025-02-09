Ученые истории: как древняя утка пережила ледниковый период и зачем нужны мини-мозги

Ученые Троицкого института «Росатома» разработали водородный двигатель, который доставит на Марс за один-два месяца, а специалисты Сеченовского университета совместно с итальянскими коллегами выращивают мини-мозги.
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