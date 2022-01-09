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Светлана Журова: «Голикова и Фаткулина – одни из основных претенденток на медали Олимпиады в Пекине»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина могут выиграть медали Олимпиады-2022 в Пекине.

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