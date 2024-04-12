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Сафонов перед «Зенитом»: «Ключевой матч, будет непросто, но «Краснодар» настроен на победу» 

Лидеры Мир РПЛ встретятся в субботу в Краснодаре в рамках 24-го тура. «Зенит» — это наш главный конкурент в таблице, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым.

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