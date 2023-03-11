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В Хабаровске закрыли технологическую ледовую переправу

В Хабаровске закрыли технологическую ледовую переправу

В МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в связи с повышением температур начинают постепенно закрываться ледовые дороги через региональные водные объекты.

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