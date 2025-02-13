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Царьград

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У Олега Меньшикова обнаружили рак. Что известно о состоянии артиста

У Олега Меньшикова обнаружили рак. Что известно о состоянии артиста

Известный актёр в последнее время сильно похудел. Возможно, из-за облысения он начал носить головные уборы.

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