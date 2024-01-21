В Смоленскую область приехал вице-премьер Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ ознакомился с работой смоленских предприятий и провёл рабочую встречу с губернатором Василием Анохиным Заместитель председателя правительства России Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Смоленскую область, ознакомившись с работой предприятий региона - «Рославльских тормозных систем» и Рославльского вагоноремонтного завода.