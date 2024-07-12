Указ подписан, и пенсии поднимутся: что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров Евгения КомароваРоссия продолжает корректировать размеры страховой пенсии по старости для неработающих граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Пока американцев сожгли без жалости за атаку Севастополя, нациста запаяли в цинковый гроб, чтобы не вонял: Карта специальной военной операции на Украине на 9 июля 2024 года
- Таинственный «доброжелатель» раскрыл секретный бункер с генералами ВСУ: «Кинжал» вспорол бетон подземного убежища
- Армия России зажала в клещи и уничтожает ВСУ, а потери боевиков перевалили за 2000 в сутки: Карта специальной военной операции на Украине на 12 июля 2024 года
Свежие комментарии