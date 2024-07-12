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Указ подписан, и пенсии поднимутся: что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров

Указ подписан, и пенсии поднимутся: что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров

Указ подписан, и пенсии поднимутся: что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров Евгения КомароваРоссия продолжает корректировать размеры страховой пенсии по старости для неработающих граждан.

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