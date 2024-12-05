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Игорь Левитас: Куда пропали все северокорейцы, или Врать тоже надо уметь

Игорь Левитас: Куда пропали все северокорейцы, или Врать тоже надо уметь

Какое там число на календаре? Ага, 3 декабря! Как быстро летит время! За ним не угонишься! А вы знаете, за чем не может угнаться время? За ложью или, как нынче принято говорить, за фейками украинских и западных СМИ.

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