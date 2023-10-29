Россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банков

Очередной рост ключевой ставки еще больше снизит доступность ипотечных кредитов и активизирует альтернативные варианты покупки жилья без участия банков, рассказали «Известиям» 29 октября в федеральной компании «Этажи».
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