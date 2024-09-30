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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геркус о Батракове против «Спартака»: «Не все получалось, но не выпадал из игры. Вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи» 

Хавбек «Локомотива» сделал голевую передачу в этой игре. — Как вам Батраков в этом матче? — Спартаковцы персонально играли против Алексея, много на нем фолили.

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