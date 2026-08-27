Билл Гейтс предупредил об угрозах ИИ и призвал к контролю

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, в интервью New York Times выразил обеспокоенность неконтролируемым развитием ИИ, предложив обязательные проверки систем, особенно в военной сфере, чтобы предотвратить использование этого инструмента в опасных целях.
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