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Царьград

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Билл Гейтс предупредил об угрозах ИИ и призвал к контролю

Билл Гейтс предупредил об угрозах ИИ и призвал к контролю

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, в интервью New York Times выразил обеспокоенность неконтролируемым развитием ИИ, предложив обязательные проверки систем, особенно в военной сфере, чтобы предотвратить использование этого инструмента в опасных целях.

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