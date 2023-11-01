Отвечать за две жизни: на Кубани будут судить водителя, сбившего насмерть мужчину и 9-летнюю девочку

Отвечать за две жизни: на Кубани будут судить водителя, сбившего насмерть мужчину и 9-летнюю девочкуПеред судом вскоре предстанет житель Кущевского района, который в середине сентября на улице Красной в хуторе Средние Чубурки в пьяном виде за рулем «Лады Гранта» на высокой скорости выехал на обочину и сбил стоявших там 29-летнего мужчину и 9-летнюю девочку.