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Отвечать за две жизни: на Кубани будут судить водителя, сбившего насмерть мужчину и 9-летнюю девочку

Отвечать за две жизни: на Кубани будут судить водителя, сбившего насмерть мужчину и 9-летнюю девочку

Отвечать за две жизни: на Кубани будут судить водителя, сбившего насмерть мужчину и 9-летнюю девочкуПеред судом вскоре предстанет житель Кущевского района, который в середине сентября на улице Красной в хуторе Средние Чубурки в пьяном виде за рулем «Лады Гранта» на высокой скорости выехал на обочину и сбил стоявших там 29-летнего мужчину и 9-летнюю девочку.

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