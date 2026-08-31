В Дании создали крупнейший в Европе жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере / © SAGA Space Architects Проект Skovsporet разработан архитектурным бюро SAGA Space Architects совместно с компаниями 3DCP и COBOD.
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