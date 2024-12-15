В Донецке задержан террорист, взорвавший по заданию Киева автомобиль офицера Евсюкова

В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, ГУ Росгвардии по ДНР и Следственного управления СК России по ДНР задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в Донецке.
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