На трассе Пермь — Екатеринбург ограничено движение грузовиков из-за снегопада

Ограничения будут действовать до нормализации погодных условий.В связи со снегопадами на трассе Пермь — Екатеринбург на территории Кунгурского и Суксунского округов ограничено движение грузового транспорта и автобусов.
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