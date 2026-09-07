❗️ Один из погибших при атаке ВСУ на Севастополь — звукорежиссер ансамбля «Подворье» Севастопольского отделения Крымской государственной филармонии Евгений Решетилов Решетилов погиб в результате ночной атаки вражеских дронов на Севастополь.
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