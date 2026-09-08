Собянин встретился со штабом "Единой России", обсудил предвыборную кампанию

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с представителями штаба "Единой России" предвыборную кампанию, подчеркнув важность внимания к проблемам москвичей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нефть не поможет ...
- Суперкомпьютеры Я...
- На Украине исчез ...
Обсуждают как мухлевать при подсчете голосов?