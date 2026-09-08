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Царьград

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Собянин встретился со штабом "Единой России", обсудил предвыборную кампанию

Собянин встретился со штабом "Единой России", обсудил предвыборную кампанию

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с представителями штаба "Единой России" предвыборную кампанию, подчеркнув важность внимания к проблемам москвичей.

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