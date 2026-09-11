В Екатеринбурге высадят 120 тысяч саженцев за осень

В Екатеринбурге продолжается осенняя кампания по озеленению городских территорий. Как рассказал мэр Алексей Орлов в эфире телеканалов «Россия 24» и «Россия 1», предприятие «Зеленстрой» до конца сезона планирует высадить в парках, скверах и на бульварах почти две тысячи деревьев и кустарников.