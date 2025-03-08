В Steam без лишнего шума добавили “Другой мир” – польский шутер в стимпанк-сетт...

В Steam без лишнего шума добавили “Другой мир” – польский шутер в стимпанк-сеттингеИздатель Strategy First добавил в Steam не только отечественную игру “Миротворец”, но и польский шутер Steam Slug, который российские игроки знают как “Другой мир”.
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