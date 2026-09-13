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NewsOne

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Джонсон без поводка во Львове и хасиды как живой щит: Западная Украина за неделю

Джонсон представил во Львове свои мемуары с заявкой на продолжение большой политической карьеры, на Западной Украине разоблачили крупную мошенническую сеть, а паломников-хасидов могли использовать в военных целях.

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