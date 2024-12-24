Найден прорывной материал для натрий-ионных аккумуляторов

«Натрий почти в 50 раз дешевле лития и его можно добывать из морской воды, что делает его намного более жизнеспособным вариантом для накопления энергии в больших масштабах, - сказал Пьер-Мануэль Канепа из Университета Хьюстона, один из руководителей проекта.