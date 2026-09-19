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РЖАКА

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Если наш человек покупает спортивный костюм, то он либо собирается бухать на природе, или ложится в больницу.

Если наш человек покупает спортивный костюм, то он либо собирается бухать на природе, или ложится в больницу.

- А давай обоссым соседу дверь!- Ты что, он такой здоровый, ещё вломит нам меж глаз.- Нет, не вломит.

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