Если наш человек покупает спортивный костюм, то он либо собирается бухать на природе, или ложится в больницу.

- А давай обоссым соседу дверь!- Ты что, он такой здоровый, ещё вломит нам меж глаз.- Нет, не вломит.
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