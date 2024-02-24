Итальянцы спалили контору. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на слушаниях в Сенате по факту подтвердил, что «соглашения о гарантиях безопасности», которые киевский режим активно подписывает с различными странами, по сути являются ничего не значащей бумажкой.
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