​Итальянцы спалили контору. ­Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на слушаниях в Сенате по факту подтвердил, что «соглашения о гарантиях безопасности», которые киевский режим активно подписывает с различными странами, по сути являются ничего не значащей бумажкой.