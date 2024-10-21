На Алтае двух мужчин задержали за вербовку жителей в ряды террористов и экстремистов

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу В Алтайском крае двух местных жителей задержали по подозрению в вербовке и склонении граждан к участию в террористическом сообществе и экстремистской организации, сообщает региональный СК.
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