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Царьград

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Валерия Гай Германика объяснила видео со змеей на съемках фильма

Валерия Гай Германика объяснила видео со змеей на съемках фильма

На съемках фильма Валерии Гай Германики зафиксировали, как живая змея была окрашена черной краской. Видео вызвало волну критики о жестоком обращении с животными.

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