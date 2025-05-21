Доля ипотеки на вторичное жилье достигла 56% в России

Доля ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья в апреле 2025 года превысила 56%, впервые за последние полгода обогнав кредиты, выданные на приобретение недвижимости в новостройках, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).