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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Доля ипотеки на вторичное жилье достигла 56% в России

Доля ипотеки на вторичное жилье достигла 56% в России

Доля ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья в апреле 2025 года превысила 56%, впервые за последние полгода обогнав кредиты, выданные на приобретение недвижимости в новостройках, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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