Алле Пугачёвой и Андрею Макаревичу* путь в Россию теперь закрыт. От кумиров прошлого отвернулись даже олигархи.
ПУГАЧЁВОЙ И МАКАРЕВИЧУ* ПУТЬ В РОССИЮ ТЕПЕРЬ ЗАКРЫТ? ОТВЕРНУЛИСЬ ДАЖЕ ОЛИГАРХИ
Комментарии
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Natalija Osminina
Сейчас от нее не только россияне отказались, но и глобалисты- те, кто проплачивал её работу по разложению россиян. Они уже не "раскладываются")))
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20 час.
И
Иван
Это надо уметь так прос_ать свою жизнь "на верху". Жаль от души старушку бабушку. Своими ногами и - в петлю... Иван Ше.
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18 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В далекой молодости Пугачева спела несколько песен хороших композиторов и поэтов. С тех пор она возомнила себя примадонной, выжила из России несколько своих конкуренток. Запомнилась ее фраза : "С мафией нужно жить дружно!" Презрительное отношение к людям.
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1 час.
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