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ПУГАЧЁВОЙ И МАКАРЕВИЧУ* ПУТЬ В РОССИЮ ТЕПЕРЬ ЗАКРЫТ? ОТВЕРНУЛИСЬ ДАЖЕ ОЛИГАРХИ

ПУГАЧЁВОЙ И МАКАРЕВИЧУ* ПУТЬ В РОССИЮ ТЕПЕРЬ ЗАКРЫТ? ОТВЕРНУЛИСЬ ДАЖЕ ОЛИГАРХИ

Алле Пугачёвой и Андрею Макаревичу* путь в Россию теперь закрыт. От кумиров прошлого отвернулись даже олигархи.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Сейчас от нее не только россияне отказались, но и глобалисты- те, кто проплачивал её работу по разложению россиян.  Они уже  не &quot;раскладываются&quot;)))
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20 час.
И
Иван
Это надо уметь так прос_ать свою жизнь &quot;на верху&quot;. Жаль от души старушку бабушку. Своими ногами и - в петлю...      Иван Ше.
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18 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В далекой молодости Пугачева спела несколько песен хороших композиторов и поэтов. С тех пор она возомнила себя примадонной, выжила из России несколько своих конкуренток. Запомнилась ее фраза : &quot;С мафией нужно жить дружно!&quot; Презрительное отношение к людям.
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1 час.

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