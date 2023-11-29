ПУГАЧЁВОЙ И МАКАРЕВИЧУ* ПУТЬ В РОССИЮ ТЕПЕРЬ ЗАКРЫТ? ОТВЕРНУЛИСЬ ДАЖЕ ОЛИГАРХИ

Natalija Osminina Сейчас от нее не только россияне отказались, но и глобалисты- те, кто проплачивал её работу по разложению россиян. Они уже не "раскладываются")))

И Иван Это надо уметь так прос_ать свою жизнь "на верху". Жаль от души старушку бабушку. Своими ногами и - в петлю... Иван Ше.