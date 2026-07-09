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В Челябинске закрыли проезд под мостом через реку Миасс

В Челябинске закрыли проезд под мостом через реку Миасс

В Челябинске временно закрыто движение по под мостом, расположенным по улице Северо-Крымская. Ограничение коснулось обоих проездов: по Университетской набережной и со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен».

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