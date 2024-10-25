Почему ваш стиль может стоить вам карьерного роста?

Внешний вид играет решающую роль в карьере, даже если мы не всегда осознаём это. Вы можете быть высококлассным специалистом, но если ваш стиль не соответствует вашему профессиональному статусу, это может стать барьером на пути к успеху.
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