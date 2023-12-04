Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Рубином»

Марцел Личка высказался об успехе «Динамо» в игре с «Рубином». Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 17-го тура РПЛ с «Рубином», отметив силу соперника.
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