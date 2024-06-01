На подлете к Белгороду ПВО сбила воздушные цели

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила запущенные украинскими войсками воздушные цели на подлете к городу, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в субботу, 1 июня, губернатор региона Вячеслав Гладков.
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